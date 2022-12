Procès Massata Samb et Mamadou Niang : Le verdict attendu aujourd’hui

Le verdict du procès des députés du Pur, Massata Samb et Mamadou Niang, est attendu, aujourd’hui mardi 27 décembre au tribunal de Dakar.Le délibéré du procès Massata Samb et Mamadou Niang est fix aujourd’hui. Les deux députés du Pur, et du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, ont été jugés en flagrant délit le lundi 19 décembre, au tribunal de Dakar. Et le procureur a requis deux ans ferme contre eux, alors que la partie civile, Amy Ndiaye Gniby, a réclamé 500 millions F Cfa pour dommages et intérêts.