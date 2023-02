Procès Mame Mbaye Niang – Sonko : Second retour de parquet pour les 31 « patriotes » arrêtés le jeudi 16 février

Les 31 militants de Pastef arrêtés, jeudi, ont bénéficié d’un second retour de parquet, informe leur avocat Me Khourayssi Ba.Les militants de Pastef arrêtés ce jeudi 16 février 2023 à Dakar, lors du procès pour diffamation opposant le leader de Pastef, Ousmane Sonko au ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, vont encore garder leur mal en patience. En effet, selon leur avocat, Me Khourayssi Ba, ils ont bénéficié d’un second retour de parquet. Déférés ce lundi 20 février 2023 au tribunal de grande instance de Dakar, les 31 manifestants ont fait l’objet d’un second retour de parquet. « Second retour de parquet pour les 31 « patriotes ». 5ème nuit consécutive au violon du Commissariat Central », a fait savoir la robe noire.