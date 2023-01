Procès Adji Sarr-Sonko : Dethié Fall demande à ses militants de se tenir prêts

Depuis l'annonce du renvoi devant la chambre criminelle du président du parti les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef), une certaine omerta était notée chez les autres partis de l'opposition. Ce silence vient d'être brisé par le leader du Parti républicain pour le progrès (Prp), Dethié Fall. Dans un post sur Facebook, l'ancien du parti Rewmi apporte son "total soutien à (son) ami et frère le leader de Pastef le président Ousmane Sonko". Dethié Fall considère que "le président Macky Sall ne peut plus continuer à choisir à la place des Sénégalais les candidats à une élection présidentielle". "Cette pratique d'un âge dépassé doit être combattue avec tout l'engagement que cela nécessite" a-t-il estimé. Ainsi, il demande "à tous les responsables, militants et sympathisants du Prp se trouvant dans les différentes coordinations au Sénégal comme dans la diaspora de se mobiliser ; de se tenir prêts et déterminés pour la préservation de la démocratie et des libertés dans ce pays".