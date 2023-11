Procédure de l’Igaj contre le juge Sabassy Faye : l’Ums avertit et menace

L’Union des magistrats sénégalais (Ums) avertit les autorités judiciaires qui ont enclenché une procédure disciplinaire contre le juge Sabassy Faye. Le juge Sabassy Faye est dans le collimateur de l’Inspection générale de l’administration de la justice qui l’a auditionné à Ziguinchor. Que lui reproche-t-on ? Officiellement, les raisons ne sont pas connues. Mais c’est fort probablement à son annulation de la radiation de l’opposant Ousmane Sonko des listes électorales et son ordonnance pour sa réintégration sur les listes électorales. L’Union des magistrats sénégalais (Ums) ne restera pas les bras croisés, si la ministre de la Justice décide d’enclencher une procédure disciplinaire contre le juge Sabassy Faye. Selon ‘’SourceA’’ dans sa parution de ce mardi, elle l’a fait savoir au Premier ministre, Amadou Ba qui a tenu à rencontrer le bureau de l’Ums pour le questionner sur le fonctionnement de la Justice. Selon le journal, les magistrats ont dénoncé la procédure enclenchée contre Sabassy Faye, estimant qu’un magistrat qui a rendu une décision dans l’exercice de ses fonctions ne doit pas être persécuté. Une manière aussi de dire que les magistrats feront bloc derrière leur collègue, si une sanction est prise contre le juge Sabassy Faye de Ziguinchor. Pour le moment, ajoute la même source, il n’y a aucune procédure disciplinaire contre le président du tribunal d’instance de Ziguinchor, Sabassy Faye, qui a réhabilité Ousmane Sonko. Que risque le juge Sabassy Faye si... L’IGAJ qui a auditionné le juge Sabassy Faye est une instance qui dépend du Garde des Sceaux. D’ailleurs, après son audition, l’IGAJ va remettre son rapport au ministre de la Justice. Selon ‘’SourceA’’, Me Aïssata Tall Sall va ensuite décider s’il y a matière à poursuivre. Le cas échéant, elle va saisir le conseil de discipline qui regroupe tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature, exceptés le président de la République et le ministre de la Justice. D’après le journal, Sabassy Faye risque le blâme, la rétrogradation, la retraite anticipée ou la radiation, s’il est reconnu coupable.