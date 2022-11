Procédure contre Pape Alé Niang : les précisions de son avocat Me Khoureysi Ba

Pape Alé Niang a été déféré à la cave du Tribunal de Grande Instance de Dakar en fin de matinée. C'est ce que confirme son avocat Me Khoureysi Ba. ''Hier après notre départ, son audition nocturne à la Sûreté Urbaine n'a pas été couronnée de succès : pas d'avocat en dépit des appels répétés, refus du journaliste de répondre'' a fait savoir ce dernier. Pour rappel, le journaliste a été conduit à la Sûreté urbaine dimanche en début d'après-midi. Il est accusé de divulgation de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie de nature à nuire à la défense nationale ; appel à la subversion ; recel et diffusion de documents administratifs estampillés secret et propagation de fausses nouvelles.