Problèmes mentaux : Adji Sarr dément Gabrielle Kane

Gabrielle Kane a fait de graves révélations sur la santé mentale de sa « protégée », Adji Sarr, qui accuse Ousmane Sonko de viols et menaces de mort. Selon la féministe, la santé mentale de l’ex-masseuse, qui accuse Ousmane Sonko de viols et de menaces de mort, s’est détériorée. « Elle est mal en point mentalement. Depuis cette affaire de viol, elle n’a bénéficié d’aucune aide psychologique. Elle a vraiment besoin d’un suivi psychologique avec des spécialistes », avait-elle déballé. Mais l’ex-masseuse dément avoir un quelconque problème de santé mentale.« Je n’ai aucun problème de santé mentale. Quand Gabrielle Kane parle de souffrance morale et mentale, c’est pour expliquer tout ce que j’ai enduré durant ces deux ans, tout ce que j’ai encaissé durant cette période », a-t-elle avoué, dans les colonnes de L’OBS. Elle précise : « Une personne de mon âge qui traverse tout ça mérite un suivi psychologique. C’est tout simplement ce que voulait dire Gabrielle Kane. Elle est une mère pour moi. Elle me défend partout. Le moment venu, je vais donner plus de détails. C’est aujourd’hui que je suis plus déterminée à faire face à mon destin. Les gens disent que j’ai des problèmes avec Gabrielle, mais on n’a aucun différend. Le moment venu, les Sénégalais vont comprendre. »