Prix du pain : La décision forte prise par le président Macky Sall

Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a récemment émis des recommandations précises à l’attention de son gouvernement, visant à instaurer une régulation stricte dans le secteur de la boulangerie. Ces directives, énoncées lors d’une réunion du Conseil des ministres, soulignent l’importance de maintenir les prix actuels homologués tout en optimisant la gestion du secteur. Selon le communiqué officiel du Conseil des ministres, le chef de l’État a insisté sur la nécessité d’une « régulation optimale » du secteur de la boulangerie. Macky Sall a exprimé l’intention d’étudier la possibilité d’aider les boulangers à moderniser leurs équipements afin d’améliorer la qualité de la production et la productivité. Parallèlement à cette recommandation, le président Sall a appelé à un « contrôle rigoureux du système de distribution du pain ». Cette mesure vise à assurer une traçabilité efficace du processus de production et de distribution du pain, garantissant ainsi la qualité et la conformité aux normes établies.