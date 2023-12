Prix de l'arachide à 250 F/kg : Les paysans disent niet et retiennent leurs graines

Le mouvement Baol Debout a lancé une campagne dénommée « Golo dou bey, baboune doundé », pour contrecarrer la campagne de commercialisation de l'arachide fixée à 250 F CFA le kilo par l'État du Sénégal. D'après RFM, les initiateurs se réjouissent de la réussite de leur appel, puisque bon nombre de paysans ont décidé de retenir leurs graines, au motif qu’ils ne veulent pas vendre au prix plancher de 250 F CFA. « Nous nous félicitons de l’ampleur de notre campagne dénommée 'Golo dou bey baboune doundé'. À travers tous les points de collecte que nous avons visités, comme c’est le cas à Nioro, Touba et Louga, nous avons constaté que les paysans ne sont pas au rendez-vous, contrairement à pareille période de l’année dernière. Ce qui témoigne de l’impact de notre appel à la rétention des graines sur le déroulement de la campagne de commercialisation arachidière. Nous invitons davantage à maintenir le cap jusqu'à ce que le gouvernement ouvre les frontières aux plus offrants, parce qu’il s’agit d'une question de survie et il est temps que le monde rural connaisse des jours meilleurs grâce à l’agriculture », déclaré Modou Diouf, le président du mouvement Baol Debout sur RFM.