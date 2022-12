Prix d'excellence de la CEDEAO : Macky Sall félicite Omar Pène

Le chef de l'État a félicité Omar Pène, lauréat du prix d'Excellence de la CEDEAO. ''Omar est un artiste engagé qui a mis son immense talent au service du panafricanisme'', affirme Macky Sall dans un tweet. Il a tenu à remercier l'artiste qui lui a dédié ce prix. ''Un grand merci aussi à sa muse qu'il a immortalisée avec la chanson 'Banna''' ,a souligné le président de la République. Et d'ajouter : ''En recevant son prix avec son épouse, Omar Pène donne un bel exemple de masculinité positive.'' Le prix d'Excellence de la CEDEAO a pour but de promouvoir l’excellence et le mérite de personnes physiques ou morales qui, à travers leurs actions, initiatives, créativité et services, ont immensément contribué à promouvoir l’intégration régionale, la paix et le développement socioéconomique de la région CEDEAO.