Prix Myriam Makeba : Habib Sy félicite Ousmane Sonko

Les membres du jury de l'Union internationale des journalistes africains (UIJA) ont décidé d'attribuer le prix Myriam Makéba au Premier ministre Ousmane Sonko. Une distinction qui réjouit Habib Sy. "J'adresse mes chaleureuses félicitations au Premier ministre Ousmane Sonko, suite au prix Miriam Makeba qui lui a été décerné. Que cette distinction soit le début d'autres consécrations africaines et mondiales", a écrit l'allié de Sonko et de Bassirou Diomaye Faye lors de la Présidentielle de 2024. Pour le prix Myriam Makéba de cette année, les membres du jury ont décidé de l'accorder au patron de Pastef pour "célébrer et saluer ses efforts et ses réalisations remarquables, tout en soulignant l'importance cruciale de soutenir et de promouvoir le talent et l'innovation en Afrique".