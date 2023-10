Prison de Ziguinchor : Les 182 grévistes de la faim remportent une bataille

Les 182 grévistes de la faim de la prison de Ziguinchor ont obtenu la réduction du coût de la minute d’appel de 50 à 25 FCfa et l’engagement du directeur des prisons à passer à la prison de Ziguinchor la semaine prochaine. Après réunion, les détenus grévistes de la faim ont décidé de mettre fin à la grève jusqu’au 15 novembre. Si rien n’est fait à cette date, ils vont reprendre la résistance. Le FRAPP salue la détermination des détenus de la prison de Ziguinchor dans leur résistance à l’oppression carcérale et se réjouit de ces acquis. Le FRAPP appelle l’administration pénitentiaire et le ministère de la justice à respecter et à préserver la dignité des filles et des fils du Sénégal dont la garde leur est confiée. « Jailman du mala » (le prisonnier n’est pas un animal).