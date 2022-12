Prison de Sébikotane : Visite du Sg de Reporters sans frontières à Pape Alé ce jeudi…

Reporters sans Frontière exige la Libération de Pape Alé Niang arrêté depuis le 6 novembre pour des faits liés à l’exercice de son métier. Le directeur et Secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF), va rendre visite au journaliste en prison, ce jeudi. Christophe Deloire invite Macky Sall à respecter sa promesse qu’au Sénégal, aucun journaliste ne sera en prison sous son magistère. « La place d’un journaliste n’est pas en prison ». Reporter sans Frontière exige de Macky Sall de respecter ses engagements qui ont été démentis. « Qu’il fasse en sorte que cela soit une parenthèse courte et que Pape Alé Niang sort de prison. Je vais lui rendre visite ce jeudi. On fera tout pour qu’il sorte plus vite… », a-t-il soutenu, sur Rfm, lors du lancement des activités du bureau de RSF à Dakar pour l’Afrique subsaharienne. Pour rappel, Christophe Deloire a été réélu en 2017, directeur général de RSF et secrétaire général de RSF International par le conseil d’administration et le conseil international de RSF.