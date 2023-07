Prison de Sébikotane : Mamadou Lamine Diallo donne les nouvelles de Birame Souleye Diop

Le député Mamadou Lamine Diallo a rendu visite à son collègue Birame Souleye Diop du Pastef, qui est détenu à la prison de Sébikotane, après un mandat de dépôt décerné. Selon le leader du mouvement Tekki, le maire de Thiès-Nord et président du groupe parlementaire Yewwi "est en forme et poursuit le combat contre l’injustice et l’arbitraire". "Mis sous mandat de dépôt et renvoyé devant le juge d’instruction sans autorisation de l’Assemblée nationale ou du bureau, sans lever son immunité parlementaire, voilà l’injustice. Elle doit être connue de tous les parlements partenaires du Sénégal", dénonce Mamadou Lamine Diallo sur sa page Facebook.