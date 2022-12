Prison de Sébikotane: Déthié Fall rend visite à Pape Alé NIANG

Pour montrer son soutien au journaliste de Dakar matin, le leader du PRP s'est rendu jeudi à la prison de Sébikotane. Au sortir de cette visite Déthié a donné des nouvelles de Pape Alé Niang à qui il rend un vibrant hommage de par ses qualités qu'il n'a pas manqué de citer. "J’ai rendu ce matin une visite à Pape Alé NIANG à la prison de Sébikotane où j'ai trouvé un homme serein, responsable, engagé et suffisamment préparé face à l'épreuve. Il ne mérite pas cette injustice eu égard à son engagement aux côtés du peuple sénégalais et à tout ce qu'il a fait pour la défense et la consolidation de la démocratie. Je lui rends hommage et demande à tous de rester mobilisés pour sa libération car comme je l'ai dit dans mon post précédent le concernant, la place de PAN n'est pas la prison", témoigne Déthié Fall.