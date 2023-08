Prison de Sébikotane : Des nouvelles peu rassurantes sur l’état de santé d’Ousmane Sonko

Cela fait maintenant six jours qu’Ousmane Sonko se prive de nourriture. Sur sa page Facebook, le leader de Pastef, avait annoncé sa décision en ces mots : « Face à tant de haine, de mensonges, d’oppression, de persécution, j’ai décidé de résister. J’observe à compter de ce dimanche une grève de la faim « , a écrit l’opposant politique sur Facebook, avant d’appeler « tous les détenus politiques à en faire de même ». Et aujourd’hui, le maire de Ziguinchor poursuit sa grève de la faim à la maison d’arrêt et de correction de Sébikotane. D’ailleurs, des sources de SeneNews révèlent que Sonko « depuis son arrivée dans cette prison (Sébikotane), il refuse de se nourrir et son état de santé se détériore ». Pire encore, la même source d’affirmer que le détenu politique « n’a reçu de visite depuis son entrée dans l’établissement carcéral« .