Prison de Rebeuss : Seydi Gassama d’Amnesty International dénonce la détention d’Aliou Sané

Dans un geste fort de solidarité et de défense des droits de l’homme, Seydi Gassama, directeur exécutif de la section sénégalaise d’Amnesty International, a rendu visite à Aliou Sané, « détenu arbitrairement » à la prison de Rebeuss depuis le 5 octobre 2023. « J’ai rendu visite hier à Aliou SANE, détenu arbitrairement à la prison de Rebeuss par le Président Macky SALL et son régime depuis le 05 octobre 2023. Il est en bonne santé et son moral est bon malgré l’arbitraire dont il est victime. Nous demandons sa libération immédiate et sans condition », déclare Seydi Gassama. Malgré les conditions difficiles, Seydi Gassama a noté que Aliou Sané est en bonne santé et maintient un moral résilient face à l’arbitraire qui l’a plongé dans cette situation. Cependant, le directeur exécutif de la section sénégalaise d’Amnesty International appelle à la libération immédiate et sans condition d’Aliou Sané.