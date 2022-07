Prison de Rebeuss : Abdou Bara Dolly va prendre 30 avocats pour…

Inculpé et placé sous mandat de dépôt pour offense au chef de l’Etat et diffusion de fausses nouvelles, Abdou Bara Dolly bénéficie d’une liberté provisoire. La tête de liste départementale de l’alliance Yewwi-Wallu à Mbacké est, en ce moment, plongée dans la campagne pour les législatives. Mais il n’oublie pas son séjour à Rebeuss, particulièrement les cas de longues détentions préventives.



«La prison est dure, a lancé Abdou Bara Dolly dans une déclaration reprise ce mercredi par Source A. Énormément de détenus sont là-bas depuis plus de 7 ans, et ils n’ont jamais été entendus. Ce n’est pas normal. J’engagerai 30 avocats pour qu’ils les défendent après les élections législatives.»