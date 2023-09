Prison de Rebeuss : 106 détenus politiques libérés

La médiation de la société civile a porté ses fruits : 106 détenus politiques arrêtés, dont certains lors des manifestations contre la condamnation et l’arrestation de Ousmane Sonko ont recouvré une liberté conditionnelle. La libération des personnes arrêtées dans l’affaire Ousmane Sonko se poursuit en cette veille de Magal. Après Cheikh Bara Ndiaye et Serigne Assane Mbacké, 106 détenus politiques sont libres, informe SourceA. Ce, après la médiation de la Snergie des organisations de la société civile qui a annoncé que les autorités ont pris l’engagement d’aller en ce sens pour apaiser les tensions. Parmi les détenus libérés, figurent 86 désormais ex pensionnaires de Rebeuss, 2 anciens membres du Camp pénal, 18 individus qui créchaient à la prison de Mbour. La majeur des détenus ont bénéficié d’une liberté provisoire délivrée par le juge du 3e cabinet. Il y en a qui ont l’obligation de porter un bracelet électronique.