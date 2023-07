Prison de Mbour : bataille sanglante entre gardes du corps de Sonko et des Gangsters

Dans sa livraison de ce lundi 10 juillet 2023, le journal L'Observateur a fait savoir qu'une bagarre sanglante entre gardes du corps de l'opposant politique Ousmane Sonko et des gangsters a éclaté à la prison de Mbour. Une "violente bagarre" est survenue entre des gardes du corps de Ousmane Sonko, placés en détention à Mbour depuis mai dernier et "un gang de détenus", évoque le quotidien d'informations générales du Groupe Futurs Médias (GFM). Et de préciser : "Pour une histoire de cuillère, ils se sont affrontés jusqu’au sang", affirme le journal, ce lundi.