Principal : Reprise des visites pour Hannibal Djim

Mouhamed Samba Djim dit Hannibal peut désormais recevoir la visite de son avocat et de son épouse. Cette issue heureuse fait suite à l'alerte lancée hier sur Seneweb par son avocat Me Moussa Sarr. "Une voix autorisée de l'administration pénitentiaire m'a informé que je peux voir mon client Mouhamed Samba Djim dit Hannibal ainsi que son épouse. Sur ce, Mme Djim a pu voir son époux vers 11 heures" informe Me Moussa Sarr.