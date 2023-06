Prière de la Tabaski 2023 : Amadou Ba va représenter Macky Sall à la Grande Mosquée de Dakar

Le Premier ministre, Amadou Ba représentera le Président de la République, à la prière de l’Eïd El Kébir qui aura lieu ce jeudi 29 juin 2023 à la Grande Mosquée de Dakar. La prière de l'Eïd El Kebir est l'un des moments les plus solennels et sacrés de l'année pour les musulmans, marquant la fin du pèlerinage à La Mecque. En l'absence du Président de la République, en pèlerinage à la Mecque, le Premier Ministre Amadou Ba assume cette présence symbolique en offrant les prières et les vœux de paix et de prospérité au nom du Chef de l'État. À l'issue de la prière, le Premier Ministre Amadou BA fera une déclaration. A cet effet, la note de la primature informe que la mise en place sera bouclée à 7h30.