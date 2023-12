Présumée escroquerie sur le Fichier électoral : Un ancien de la DAF arrêté

Amadou Diallo est dans de beaux draps. Cet ex-opérateur de saisie à la DAF (Direction de l’autonomisation du fichier) soupçonné d’avoir tenté de frauder sur le fichier électoral a été mis aux arrêts et conduit en prison. Il aurait, d’après des sources dignes de fois, « avait fait croire à Amadou Sow qui se présentait comme mandataire d’un candidat déclaré à la présidentielle de février 2024, être en mesure de lui remettre le fichier électoral pour les besoins du parrainage de son candidat à la présidentielle ». Alors qu’ils avaient marchandé pour un montant de 500 000 francs avec une avance de 80000 francs, Amadou Sow n’a pas pu honorer l’accord. De guerre lasse, il finit par saisir la justice. Mais, mal lui en a pris parce qu’il a été arrêté en même temps que le présumé vendeur. Ils sont tous les deux en détention. Pour rappel, cette affaire supposée vente de clé USB contenant les listes de personnes avec nom, prénom et numéro carte d’électeur et d’identification nationale a fait les choux gras de la presse tout dernièrement. D’ailleurs, des candidats déclarés à la présidentielle ont été cités comme bénéficiaires.