Présumé homosexuel exhumé et brûlé : les premières arrestations tombent, le cerveau en fuite

Les premières arrestations tombent dans l’affaire du présumé homosexuel déterré puis brûlé. Le procureur a ouvert une enquête après l’exhumation du cadavre d’un présumé homosexuel enterré au cimetière de Léona Niassène avant d’être traîné et brûlé par « des hommes non identifiés » samedi soir 28 octobre. Le procureur de la République, Abasse Yaya Wane qui dénonçait des « actes d’une extrême gravité », relevant de la « barbarie », promettait que cet acte ne peut rester impunis. Les premières arrestations tombent déjà. L’enquête ouverte a permis d’identifier les auteurs. Grâce à l’exploitation des vidéos, les policiers du commissariat central de Kaolack ont arrêté quatre personnes impliquées dans cette affaire, indique Libération. L’instigateur principal, bien identifié, a pris la fuite, renseigne ce journal. Les investigations se poursuivent. Rappelons que le khalife général de Léona Niassène a manifesté sa profonde indignation et condamné jusqu’à la dernière énergie l’incinération du présumé homosexuel par des manifestants à Kaolack.