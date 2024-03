Présidentielle du 24 mars : la Cedeao va déployer 130 observateurs

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) va déployer au Sénégal une mission d’observation électorale de 130 membres dirigée par l’ancien sous-secrétaire général des Nations unies, le nigérian, Ibrahim Agboola Gambari. Dans le cadre de la tenue de l’élection présidentielle du 24 mars au Sénégal la Commission de la Cedeao déploiera une forte délégation de 130 observateurs sous la direction du professeur Ibrahim Agboola Gambari, ancien sous-secrétaire général des Nations unies et ancien ministre des Affaires étrangères du Nigeria, a indiqué l’organisation communautaire dans un communiqué. La Commission de la Cedeao déclare ainsi suivre l’évolution de la situation politique au Sénégal en se félicitant notamment de la promulgation d’une loi d’amnistie dans le pays qui s’apprête à élire le 24 mars un président de la République en remplacement de Macky Sall au pouvoir depuis 12 ans. Elle lance un appel à toutes les parties prenantes du processus électoral à faire du Sénégal le vrai gagnant l’élection, les invitant à prôné et donner la priorité à la tolérance, à la paix et à la réconciliation à travers des propos et des actes pacifiques.