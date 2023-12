Présidentielle de février 2024: Seydina Oumar Touré se retire de la course

La candidature de l'ex-capitaine Seydina Oumar Touré n'aura pas fait long feu. Après avoir annoncé le retrait des fiches de parrainage, le 05 octobre, le leader de l'Union pour un Sénégal juste "senegaal gü deggü (USJ) ne s'est finalement pas présenté au Conseil Constitutionnel pour déposer son dossier. Ceci "pour des raisons liées à (sa) stratégie politique et citoyenne mais aussi et surtout aux valeurs pour lesquelles les Sénégalais (l') aiment et (le) respectent. Toutefois, Seydina Oumar Touré a fait savoir que l'étape du parrainage "a été un pas essentiel vers le but final". "Elle nous a permis d'ailleurs d'atteindre plusieurs de nos objectifs à court terme que nous vous communiquerons ultérieurement" précise-t-il dans un post sur X. Même s'il n'est plus candidat, l'ex-capitaine de la gendarmerie promet de rester "dans le combat politique aux côtés de la vraie opposition". Seydina Oumar Touré appelle en outre "les Sénégalais à en faire autant en restant mobilisés et vigilants afin de faire respecter la loi et la volonté du peuple sénégalais".