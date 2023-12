Présidentielle : Ousmane chimère Diouf appelle les magistrats à plus de recul par rapport aux partis politiques

Le premier président de la Cour d’Appel de Saint-Louis appelle les magistrats à plus de recule par rapport aux partis politiques. Ousmane Chimère Diouf les invite à plus de responsabilité dans les commissions de recensement des votes. « C’est de faire un rappel à nos collègues. Ce sont eux qui doivent siéger au niveau des commissions départementales« , a-t-il d’emblée déclaré à l’occasion des journées de renforcement de capacité des magistrats portant sur le thème « La magistrature dans le processus électoral : élection présidentielle du 25 février 2024 ». Comme vous le saviez, précise le magistrat, pour l’élection présidentielle, il y a une commission nationale qui siège à Dakar et des commissions départementales réparties un peu partout sur l’étendue du territoire. Et dire que le ressort de la Cour d’Appel de Saint-Louis est un ressort qui couvre la région de Louga, Saint-Louis et Matam. « Quand on est en atelier, nous attirons l’attention sur certains détails. Nous devons prendre de recule par rapport aux partis de manière générale et aux représentants de candidats en particulier« , a notamment conclu M. Diouf.