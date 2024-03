Présidentielle : Le Pds va annoncer sa position d’ici mercredi, (Maguette Sy)

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) va annoncer sa position par rapport au scrutin du dimanche dans les 48 heures, a déclaré Maguette Sy. Le mandataire de Karim Wade et secrétaire national aux élections du parti libéral oppose un niet à l’appel du candidat de Benno Bokk Yaakaar. « Ce n’est pas parce que l’élection va être organisée que certains considèrent que c’est perdue. Non non, ce n’est jamais perdue parce que l’histoire retiendra. D’abord, nous avons eu un comportement de légalistes dans l’esprit et la philosophie du parti c’est-à-dire nous avons usé de toutes les voies légales pour porter notre combat« , a-t-il déclaré sur Rfm. Qui va soutenir le Pds ? Pour l’élection de dimanche prochain, poursuit Maguette Sy, le parti se prononcera d’ici demain (Ndlr : mardi). « Au plus tard mercredi, vous saurez ce que le parti va faire« , a-t-il notamment rassuré. Et dire que lui comme tous les autres, sont des militants et observent la discipline de parti. « Le parti dira ce que nous ferons« , a-t-il insisté. Selon M. Sy, la première chose, c’est de rester à l’écoute de la direction du parti. Et la direction du parti dit-il, c’est le président Abdoulaye Wade, le candidat Karim Meissa Wade et tous les secrétaires nationaux chargés de parcelles à exécuter. « D’une manière ou d’une autre, nous participerons à cette élection. Vous me parlez du candidat de Benno Bokk Yaakaar comme vous dites, qui dit qu’il nous appelle à quoi ? C’est insensé. Le candidat de Benno qui nous appelle à le soutenir, non; ce n’est pas sérieux du tout. Nous avons autre chose à faire plutôt que de nous attarder sur ces enfantillages« , a-t-il conclu.