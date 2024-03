Présidentielle : Air Sénégal annonce des perturbations sur ses vols du 24 mars (communiqué)

« En raison des élections présidentielles et de la mesure annoncée par le Ministère de l’intérieur concernant l’interdiction de circulation inter-régions, Air Sénégal annonce des perturbations sur ses vols du 24 mars : -les vols suivants sont annulés : • HC303 Dakar-Abidjan et HC304 Abidjan-Dakar • HC209 Dakar-Conakry et HC210 Conakry-Dakar • HC105 Dakar-Cap Skirring-Dakar • HC205 Dakar-Nouakchott et HC206 Nouakchott-Dakar • HC203 Dakar-Banjul et HC204 Banjul-Dakar • HC207 Dakar-Sal-Praia et HC208 Sal-Praia-Dakar Les passagers impactés par les vols annulés seront reprotégés sur les vols du 25 mars 2024. Air Sénégal informe par ailleurs que les vols HC403 Dakar-Paris, HC404 Paris-Dakar et HC407 Dakar-New-York du 24 mars sont maintenus aux horaires annoncés. Les passagers du vol HC407 Dakar-New-York sont priés de se rendre à l’aéroport de Diass avant 00h. Air Sénégal présente ses excuses pour la gêne occasionnée et invite les passagers impactés à prendre contact avec le service client au +221 301 15 15 15 pour toute information complémentaire. »