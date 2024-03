Présidentielle : Aar Sunu Élection satisfaite de la décision du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel, par la décision n°60/E/2024, a rejeté les conclusions du Dialogue national en confirmant ses décisions n°2/E/2024 du 20 janvier 2024, n°1/C/2024 du 15 février 2024 et n°4/E/2024 du 20 février 2024. Ce qui satisfait Aar Sunu Élection. En effet, pour cette plateforme,"en donnant suite aux requêtes déposées par des candidats à l'élection présidentielle aux fins de constater et remédier à la carence du président de la République, le Conseil constitutionnel a publié la décision, n°5/E/2024 fixant la date du scrutin au 31 mars 2024, la convocation du corps électoral et la poursuite du processus électoral. Aar Sunu Élection prend acte également de la décision du président de la République de convoquer le scrutin de l'élection présidentielle à la date du 24 mars, comme qu'annoncé dans le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 6 mars 2024, tout comme le communiqué publié ce 7 mars 2024 par le Conseil constitutionnel se conformant à cette même date", lit-on dans un communiqué parvenu à Seneweb. Aar Sunu Élection se dit satisfaite de la tenue du scrutin prévu le 24 mars 2024, avant le terme du mandat du président de la République en exercice.