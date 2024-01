Présidentielle 2024 : Khalifa Sall organise une levée de fonds pour…

L’étape du parrainage franchie, Khalifa Sall, qui figure parmi les neuf candidats à avoir réussi d’office leur examen de passage devant la commission de contrôle des parrainages désignée par le Conseil constitutionnel, prépare la campagne électorale. Le candidat de la coalition « Khalifa 2024 » compte sur les Sénégalais pour qu’ils mettent la main à la poche. Pour ce faire, le maire honoraire de la ville de Dakar va lancer une levée de fonds demain dimanche, rapporte Les Échos. Sur sa page « Khalifa2024.org », le candidat à la présidentielle du 25 février 2024 s’engage à ce que « chaque franc compte » et que « chaque geste renforce notre capacité à créer un changement qui installe l’humain, l’eau, la terre au cœur de l’action politique » avant d’inviter « chacun et chacune à devenir un architecte du changement, à soutenir une campagne qui valorise la diversité, respecte chaque voix et construit une société inclusive ».