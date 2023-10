Présidentielle 2024 : Ils sont désormais 206 candidats déclarés

La liste des candidats à la candidature ne cesse de s’agrandir. C’est l’explosion de candidats à la candidature pour la prochaine présidentielle. Aux 126, sont venus s’ajouter, plus d’une soixantaine de candidatures. Hier, troisième jour de retrait des fiches de parrainages, la Direction générale des élections (DGE) a dépassé la barre des 200 candidats à la candidature. En effet, la DGE a enregistré 16 nouveaux dossiers de candidature rallongeant la liste des 192 candidats à la candidature déjà répertoriés. Si on fait le décompte, à la date d’hier, à 84 jours de l’arrêt des dépôts de parrainages, le 25 décembre prochain, la DGE a enregistré 206 dossiers de déclaration à la candidature, rapporte L’OBS. Et ce chiffre pourrait grimper dans les prochaines heures.