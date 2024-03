Présidentielle 2024 : Habib Sy retire sa candidature et se range derrière Diomaye

Habib Sy, candidat à la présidentielle et leader du parti de l’espoir et de la modernité, a décidé de retirer sa candidature au profit de son « frère », Bassirou Diomaye Faye. L’ancien maire de Linguère qui a été élu grâce au parrainage parlementaire de Yewwi Askan Wi a affirmé qu’il s’éclipse de l’élection et qu’il va soutenir le choix de Ousmane Sonko. « J’ai été candidat à l’élection présidentielle parce que Macky Sall faisait tout pour entraver et écarter le Pastef. Maintenant que les choses sont redevenus comme ils étaient, j’ai décidé de laisser le chemin à mon frère Bassirou Diomaye Faye. Ma candidature faisait partie d’une stratégie et dorénavant, tout est mis en place pour que notre candidat Diomaye soit Président », a-t-il lancé lors de sa déclaration devant la place de l’Amitié à Linguère. Poursuivant, Habib Sy a exhorté ses militants et sympathisants à rejoindre, à choisir comme il l’a fait avec Bassirou Diomaye Faye. À noter que Cheikh Tidiane Dièye a décidé hier mercredi, de retirer sa candidature. Le leader du mouvement « Avenir Sénégal Bi Ñu Beug » va apporter son soutien au candidat Bassirou Diomaye Faye. L'élection présidentielle se tiendra ce dimanche 24 mars 2024. Ils sont désormais 19 candidats à se lancer dans la course.