Préparatifs des essais statiques : Le Gouverneur de Dakar invite à libérer les corridors du BRT

Le Gouverneur de la région de Dakar a récemment annoncé que des essais statiques seront menés en vue de la future exploitation commerciale du Bus Rapid Transit (BRT) à partir du lundi 21 août 2023. Cependant, l'annonce du Gouverneur a également mis en lumière certaines préoccupations. En effet, il a été relevé que des occupations illégales sont en cours le long des couloirs réservés au BRT ainsi que sur les voies de circulation générale. Des individus ont été repérés en train de mener des activités de vente et de réparation de véhicules sur les emprises du BRT, ce qui peut potentiellement entraver la mise en œuvre réussie des essais statiques. En conséquence, il a émis un appel pressant aux propriétaires et détenteurs de marchandises, de pièces détachées et d'objets encombrants qui ont été déposés sur les emprises du BRT afin qu'ils quittent les lieux. Ces personnes sont priées d'enlever leurs biens “sans délai”, afin de faciliter le processus de préparation et d'essais du système de transport. Face à la résurgence de ces activités illégales, le Gouverneur a également averti que l'Administration se réserve le droit de prendre des mesures appropriées pour mettre un terme à toute forme d'occupation illégale des infrastructures, des équipements et des couloirs du BRT.