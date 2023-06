Préparatifs de la Tabaski : Les producteurs maraîchers rassurent sur l’approvisionnement du marché en oignons

Pas de panique sur l’approvisionnement du marché en oignons. L’annonce vient des producteurs maraîchers de la commune de Pout, pour rassurer les consommateurs qui sont en pleins préparatifs de la Tabaski.



Selon ces producteurs, le marché est bien approvisionné et le prix du kilogramme de l’oignon varie entre 350 et 400 F CFA. Seulement, ces tarifs ne sont pas respectés par certains commerçants qui spéculent sur le prix de l’oignon.



«Le Sénégal a besoin de 50 000 t d’oignons, pour satisfaire le marché. Rien qu'ici dans cette zone de Bassande, vous avez vu nos stocks qui tournent autour de 60 000 t d’oignons, cette année. Avec cette quantité, nous espérons satisfaire les consommateurs. Le marché sera bien approvisionné en oignons», a rassuré Cheikh Guèye, le président des producteurs d’oignons sur RFM.



Toutefois, saluant l’initiative des producteurs d’alimenter le marché national, Ansoumané Sané, le directeur général de l’Agence de régulation des marchés, invite les commerçants véreux à respecter les prix du kilogramme d'oignons qui varient entre 350 et 400 F CFA.



«Les prix fixés varient entre 350 et 400 F CFA. Il faut tout faire pour ne pas augmenter les prix, en cette période de Tabaski. Nous allons nous concerter avec les commerçants», précise-t-il sur les ondes de RFM.



À signaler que le prix actuel du kilogramme d'oignons varie entre 500 et 600 F CFA sur le marché. Reste à voir ce qu’il faut faire pour réguler les tarifs fixés.