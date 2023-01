Premier League : Manchester United renverse City dans une fin de match qui va faire polémique !

Manchester United a renversé Manchester City dans le 189e derby de l’histoire (2-1). Avec cette victoire qui devrait animer les débats, Manchester United se relance dans la course au titre et revient à un point de son adversaire du jour.

Ce samedi de Premier League débutait avec un choc : le derby de Manchester entre City et United. D’un côté la formation de Pep Guardiola qui ne va pas spécialement bien ces derniers matches avec notamment cette défaite en League Cup face à Southampton ou ce match nul en Championnat face à Everton lors du Boxing day. De l’autre, l’équipe d’Erik ten Hag qui brille depuis plusieurs semaines et qui reste invaincu depuis six rencontres. Pour ce choc, le technicien néerlandais misait sur du classique avec Casemiro dans le cœur du jeu ou encore les Français Anthony Martial et Raphaël Varane. Pour Guardiola, Erling Haaland occupait l’attaque avec Foden et Mahrez.

En début de rencontre, sans surprise, c’est Manchester City qui monopolisait le ballon. Mais comme lors des derniers matches, les Cityzens semblaient très peu inspirés avec le cuir et ne faisaient aucune différence. Bernardo Silva multipliait les passes en retrait alors que Phil Foden et Riyad Mahrez étaient cadenassés par Wan Bissaka et Malacia. Même Kevin de Bruyne, d’ordinaire très juste, manquait des passes simples. De l’autre côté, Manchester United réalisait une mi-temps très sérieuse avec des sorties de balle très propres. Marcus Rashford se procurait même l’action la plus dangereuse du match. Après une merveille d’action collective, l’Anglais partait en profondeur, devançait la sortie hasardeuse d’Ederson, mais ne parvenait pas à envoyer le ballon au fond des filets.



Un fait de jeu qui fait tout basculer

Au retour des vestiaires, les hommes de Pep Guardiola revenaient avec de meilleures intentions et nettement plus inspirés. Plus tranchant dans leurs appels, les coéquipiers de Kevin de Bruyne trouvaient la faille, de manière assez logique. Le Belge déposait une merveille de centre sur la tête de Jack Grealish qui venait tout juste d’entrer en jeu (60e, 0-1). On s’attendait alors à voir Manchester City dérouler face à une équipe de United qui semblait moins appliqué techniquement. Et c’est ce qu’il s’est passé jusqu’à ce fait de jeu très surprenant dans les derniers instants.

Sur une contre-attaque, Casemiro lançait en profondeur Marcus Rashford très largement en hors-jeu. L’Anglais s’en allait seul au but mais au dernier moment, c’est Bruno Fernandes qui surgissait pour placer une frappe qui trompait Ederson (1-1, 80e). L’arbitre sifflait logiquement hors-jeu puisque Marcus Rashford était nettement hors-jeu. Mais contre toute attente, il décidait de faire machine arrière et de l’accorder puisque Bruno Fernandes ne l’était pas. De quoi provoquer la colère noire des joueurs de City et de Pep Guardiola. Dans la foulée, assommé, Manchester City concédait un nouveau but. Sur une contre-attaque éclaire, Marcus Rashford passait devant le défenseur et donnait l’avantage à son équipe (2-1, 82e). Une catastrophe pour Manchester City qui voit son adversaire du jour revenir à un petit point et qui voit surtout le leader Arsenal s’envoler doucement en tête. Mais la grossière erreur d’arbitrage de cette rencontre devrait faire beaucoup parler outre-Manche.