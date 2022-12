Précarité : Les diplômés sans emploi vont marcher ce 29 décembre

Se disant las d’attendre la réaction des autorités, le Regroupement des Diplômés Sans Emploi du Sénégal (RDSES) entend battre le macadam ce jeudi 29 décembre. Pour les contestataires, l’itinéraire va leur mener du palais de la République au ministère de l’Intérieur.

« Le Regroupement des Diplômés Sans Emploi du Sénégal ( RDSES) (…) constate amèrement le mépris des autorités gouvernementales. Suite aux interpellations nombreuses et infructueuses constatées de leur part, le regroupement attire l’attention la communauté nationale et internationale de la marche qu’elle organise pour dénoncer la situation précaire des jeunes diplômés et réclamer plus de justice sociale », note le collectif.

Ainsi, il appelle ses membres, sympathisants et la société civile à sortir en masse pour inciter le gouvernement à organiser « une concertation nationale sur le chômage des jeunes en quête d’un emploi décent ».