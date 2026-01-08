Poursuivis pour association de malfaiteurs, détournement de mineurs et… : Bineta Mécanicien et Cie, finalement placés sous mandat de dépôt

La tik-tokeuse B. Sarr alias « Bineta mécanicienne » et ses 14 co-accusés, ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur Saliou Dicko après leur déferrement au parquet de Pikine-Guédiawaye. D’après "Seneweb", ils passeront leur première nuit en prison, en attendant leur procès en flagrant délit.

