Pouponnière de Ndella Madior Diouf: 48 nourrissons évacués à Albert Royer et Gaspard Camara

Tard dans la soirée d’hier jeudi vers 22 h, dans une intervention conjointe, des délégations ministérielles composées des départements de la Santé, de la Justice, de l'Intérieur et de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, accompagnées du Préfet de Dakar, ont mené une perquisition tardive aux locaux de la pouponnière « Keur Yermandé », dirigée par Ndella Madior Diouf. Cette dernière est actuellement détenue pour des enquêtes en cours à la Sûreté urbaine. La visite d'inspection supervisée par les autorités compétentes, notamment les policiers de Dieuppeul, ainsi que les enquêteurs de la Sûreté urbaine, a permis de constater les conditions « alarmantes et dégradantes », dans lesquelles les nourrissons vivaient. Les autorités ont pu discuter avec le personnel de la pouponnière, constitué de sept (7) nounous et de deux (2) assistants, tous employés par Ndella Madior Diouf. Suite à cette inspection, 48 nourrissons en situation précaire ont été immédiatement pris en charge et transportés vers les établissements sanitaires Albert Royer de Fann et Gaspard Camara à bord d'ambulances médicalisées, renseigne L’Observateur. Six (6) nounous et les assistants ont été arrêtés et conduits au Commissariat central afin d’être entendu dans le cadre de l'enquête. La septième nounou, qui devait bénéficier de soins, a été conduite à l'hôpital. Pour assurer la sécurité des lieux durant la nuit, les locaux de la pouponnière ont été fermés et placés sous la surveillance des éléments du commissariat de Dieuppeul. Avec PressAfrik