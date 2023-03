Postes de décision, autonomisation… : Les femmes veulent plus d’elles

L’Amicale des femmes de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) a célébré hier le 8 Mars à Douta Seck. Nouveau directeur de la Cdc, Mame Boye Diao savoure ce moment : «Il n’y a pas de hasard, je suis particulièrement heureux que ma seconde allocution officielle en tant que directeur de la Cdc ait pour motif la Journée des femmes. Une journée qui symbolise la noblesse de votre combat pour vos droits fondamentaux, à savoir l’équité économique, la parité, la politique sociale, l’équité foncière.» Parlant de la «reconnaissance des droits des femmes», le Dg de la Cdc estime que «c’est un combat nécessaire qui passe par la réforme de certaines mentalités, l’élimination de toutes les formes de discrimination». Il a ainsi rendu hommage aux «femmes qui font en partie les hommes que nous sommes». M. Diao souligne que celui «qui peut comprendre aujourd’hui l’enjeu de la lutte pour le droit des femmes, doit nécessairement s’interroger sur la cellule de base qu’on appelle la famille». Il poursuit : «Nous devons nous demander quel genre de société souhaitons nous perpétuer pour nos mères, pour nos épouses, pour nos sœurs et pour nos filles. Dans cette perspective, la problématique de l’égalité des chances devient une évidence et la responsabilité de chacun d’entre nous.» Mame Boye Diao est convaincu que les femmes sont toujours à la hauteur des missions à elles confiées. L’ancien directeur des Domaines puise dans son vécu pour étayer son propos : «Ceux qui me connaissent savent que je suis un fervent militant pour l’égalité des sexes, non seulement pour des raisons de principe, mais également pour des raisons de pratique. En effet, mon expérience dans le monde de la politique, l’Administration, dans la Société civile, par rapport à mon parcours académique, m’a permis de comprendre à chaque fois que les femmes peuvent exercer des fonctions importantes, le résultat de leur action est souvent fort.» Pour lui, les appuyer est une évidence : «Donc encourager la parité, ce n’est pas seulement un slogan, ni une posture idéologique, mais une mesure intelligente au plan de l’organisation, de l’efficacité et de l’efficience. Lorsqu’’ est question de management, il est important de souligner que toute politique de promotion de la parité doit favoriser dans sa pleine mesure, les compétences professionnelles chez l’homme et la femme.» Evoquant le thème de cette journée organisée par l’Amicale des femmes du Cdc, à savoir «Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes», Mame Boye Diao estime que c’est une invite faite aux femmes à «s’approprier les outils numériques et d’investir les filières scientifiques et technologiques».