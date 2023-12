Porte-parole du gouvernement : Abdou Karim Fofana se dit «fatigué»

Abdou Karim Fofana plaisantait-il, histoire de détendre l’atmosphère, ou laissait-il transparaître un mal-être ? Alors qu’il présidait le Conseil national de l’entrepreneuriat (CNE), ce mardi 19 décembre, le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, a lâché, à propos de sa casquette de porte-parole du gouvernement, une phrase qui a fait se plier de rire une bonne partie de l’assistance et déclenché des applaudissements. «Ça, j’en suis fatigué. C’est un honneur, mais c’est difficile», a-t-il déclaré. Abdou Karim Fofana est depuis plus d’un an la voix du gouvernement. Entre autres activités de sa mission, il formule le communiqué du Conseil des ministres, met en lumière les réalisations de ses collègues et monte au créneau pour éteindre le feu lorsque des foyers d’incendie se déclenchent à l'intérieur et autour de son cercle de compétence. À propos du caractère parfois ingrat du poste, un de ses prédécesseurs, Abdoulatif Coulibaly, l’avait prévenu : «Tu es le porte-parole du gouvernement lorsque tout va mal; tout le monde est porte-parole lorsque tout va bien.»