Port de Dakar : Un individu tente de voler 35 tonnes de riz

Un chauffeur a été arrêté en flagrant délit de vol par les gendarmes de la brigade de commerce du Port Autonome de Dakar ! Selon une source de Seneweb proche du parquet, D.T avait réussi à charger 35 tonnes de riz dans son véhicule avant de prendre une destination inconnue vers 05h du matin. Mais il a été démasqué au niveau du pesage. Détails ! T.E , une entreprise de manutention a été victime de vol de 35 tonnes de riz d'une valeur de 11 millions francs cfa ! En effet, un chauffeur a tenté de transporter 700 sacs de riz de 50 kg, vers 05 heures du matin du port de Commerce de Dakar vers une destination inconnue Comment le voleur a été démasqué ? La société de manutention avait recruté des gardiens pour la surveillance de son stock de riz logé au Port de Commerce de Dakar. Ainsi, le transporteur D.S avait mandaté son chauffeur D.T d'effectuer le transfert du riz. Mais ce dernier s'est procuré une fausse immatriculation de son camion pour ne laisser aucune trace. Il a mis sur son véhicule la plaque TH 19..Y au lieu de DL 58..C. Malgré tout, le chauffeur a été formellement identifié, par un employé de ladite société, B.S , lors de son premier passage au pont de pesage du port. Vers 5h du matin, le voleur est revenu au pesage avec un chargement de 35 tonnes de riz. Ayant démasqué D.T, le gardien en a informé les gendarmes de la brigade du Port de Commerce de Dakar qui l’ont mis aux arrêts. Au terme de l'enquête des pandores, le chauffeur D.T a été présenté au procureur pour vol et tentative de vol, escroquerie et faux et usage de faux, d'après nos sources proches du parquet.