Popenguine: le chef de l’État s’engage à accompagner comité d’organisation du pèlerinage

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye s’est engagé, samedi, à accompagner la communauté catholique dans l’organisation du pèlerinage marial de Popenguine. ”En ma qualité de Président, soucieux des conditions dans lesquelles la forte communauté catholique à travers ses milliers de fidèles, célèbre le pèlerinage marial de Popenguine, à accompagner le comité d’organisation et l’Eglise d’une manière générale”, lors d’une visite au niveau sanctuaire. Cette visite témoignage, témoigne, celui, de toute l’importance que le gouvernement accorde à la communauté catholique, a-t-il précisé. Le chef de l’État a sur ce point invité le comité d’organisation à identifier les priorités du moment afin que l’Etat puisse achever les chantiers en cours et réaliser tout ce qui doit être fait pour mettre tous ces milliers de pèlerins qui convergent chaque année vers cette cité religieuse, dans les mesures conditions. Avec Marie notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix, est le thème de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine prévue du 18 au 20 mai. ”Ce pèlerinage est un événement central de spiritualité, de recueillement et de solidarité, dans un modèle de vertu, de pardon et de compassion que nous devons donner en exemple au monde entier”, estime le chef de l’État”, selon le chef de l’État. Il a en outre sollicité des prières ”pour un Sénégal uni, de justice, de paix et de solidarité. Tout en se réjouissant de la présence du président de la République pour ‘solennelle en ce lieu beni”, Monseigneur Benjamin, l’a également invité à ”parachever l’œuvre entamée par son prédécesseur, dans la continuité de l’Etat A ce propos, il a réitéré les remerciements de son prédécesseur, Macky Sall, pour avoir construit, l’édifice du nouveau sanctuaire marial de Popenguine, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme spécial pour les sites religieux du gouvernement du Sénégal. Bâti sur une superficie de 20 mille 800 mètres-carrés, pour un coût global de plus de trois milliards de FCFA, le nouveau sanctuaire a été inauguré, décembre dernier, par le secrétaire d’Etat du Vatican, le Cardinal Pietro Parolin.