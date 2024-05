Popenguine : 1500 gendarmes déployés pour les besoins du pèlerinage marial

Au total, 1500 gendarmes ont été déployés pour assurer la sécurité des personnes et des biens à l’occasion de la 136ᵉ édition du pèlerinage marial de Popenguine, qui prend fin ce lundi, dans le département de Mbour, à près de 70 kilomètres au sud de Dakar, a-t-on appris du lieutenant-colonel Alioune Diop, commandant de la légion de gendarmerie de Thiès. “La gendarmerie nationale, comme pour les éditions précédentes, a déployé d’importants moyens pour une couverture sécuritaire du pèlerinage marial de Popenguine” (18-20 mai), a indiqué le lieutenant-colonel Diop. Selon lui, il a été mobilisé “1500 gendarmes, 150 véhicules, vingt motos, vingt chevaux du groupement monté de la gendarmerie, deux ambulances médicalisées, six drones ainsi que des véhicules d’hydrocarbure qui sont déployés sur Popenguine”. Ce dispositif est composé d’éléments qui sont situés sur les axes routiers qui mènent sur Popenguine et qui ont pour seule mission, de faciliter l’accès à Popenguine à tous les fidèles, mais également des éléments de la police judiciaire qui sont partout dans la ville afin de faire face à toute sorte de criminalité”, a-t-il précisé. Le lieutenant-colonel Alioune Diop a par ailleurs invité tous les pèlerins à “bien veiller aux prescriptions du code de la route et des consignes des éléments qui sont sur les axes routiers”. Il leur a également demandé d’éviter de “fréquenter la plage dont l’accès est interdit.”