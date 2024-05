Politique : Démission du Coordinateur Rewmi-USA

Idrissa Seck vient de perdre un autre collaborateur. Il s’agit de Chouaib Coulibaly “Jacob” désormais Ex- Président RDS, Ex-Coordinateur Reewmi-USA, Ex-Président mouvement and Doléel Chouaib Nguir Idy. Dans une note transmise, il écrit : « je vous informe de ma décision de démissionner de Reewmi, de toutes ses instances et mouvements associés, avec effet immédiat. Ce fut un plaisir et un honneur d’avoir travaillé dans ce parti , fréquenté une excellente école auprès du Président Idrissa Seck et noué des amitiés profondes. Portant le Sénégal dans mon cœur, je vous reviendrai très prochainement sur mon avenir politique ».