Policier qui escortait un « riche » commerçant : les premiers éléments de l’enquête

L’affaire du policier-motard qui escortait un vendeur de téléphones portables connait un nouveau développement. Ça sent vraiment le roussi pour le policier qui escortait un riche commerçant, de Dakar à Touba en roulant en sens inverse. Sur instruction de la hiérarchie, il a été acheminé à Dakar et mis aux arrêts de rigueur. Selon les premiers éléments de l’enquête parcourus par l’Obs, le motard en question est en service à la compagnie de circulation de Dakar. Il fait partie du dispositif réquisitionné pour les besoins du Magal de Touba. Toutefois, il est avéré que le policier a agi en dehors de toute instruction de la hiérarchie. Il s’agit d’un cas isolé. C’est d’ailleurs pourquoi il est sanctionné. Le policier, qui est déjà en détention, sera traduit devant le Conseil de discipline. Le motard, le riche commerçant vendeur de téléphones portables et les personnes qui ont indûment bénéficié de ce service d’escorte seront auditionnés par la brigade prévôtale de la police. Les conclusions de l’enquête pourront donner suite à une autre fourchette de sanctions dites de premier degré. Mais d’ici là le policier été relevé de ses fonctions à la compagnie de circulation de Dakar.