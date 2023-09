Polémique sur la vente des billets de Sénégal-Algérie : Augustin Senghor apporte des précisions

Le Sénégal rencontre en amical l’Algérie, un match amical qui se jouera le 12 septembre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et à cinq jours de la rencontre, les billets ne sont pas encore mis en vente. Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) apporte quelques précisions. « Nous souhaitons vendre tous les tickets. Il n'y aura pas d’invitations. Il y a des ayants droit comme d’habitude, mais ça sera très restreint », explique-t-il. Le président de la FSF a annoncé que la vente se fera bientôt. « Les ventes, nous souhaitons les commencer trois jours avant le match, c'est-à-dire samedi ou dimanche. Et il y aura différents points de vente que la commission d’organisation et de finance communiquera. Reconduire les prix standard pour que ça soit accessible à toutes les bourses », a-t-il souligné au micro de la Fédération sénégalaise de football.