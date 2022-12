Point presse Pastef Ucad : La police charge et blesse les étudiants

La police interdit le point de presse de Pastef section Ucad et charge les étudiants. Les étudiants pastéfiens avaient convié la presse pour se pencher sur la situation du Sénégal. 3e candidature de Macky Sall, injustice au Sénégal et candidature de Ousmane Sonko en 2024, étaient au menu des échanges avec les journalistes. Mais la police, en état d’alerte, s’est opposée et a gazé les étudiants avec des grenades lacrymogènes. Des blessés enregistrés, selon la source estudiantine.