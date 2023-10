Podor : une corniche porte désormais le nom de Baaba Maal

Le Conseil municipal de Podor a décidé de baptiser du nom de Baaba Maal, la corniche qui longe le fleuve Sénégal pour ‘’récompenser la riche carrière au plan culturel et artistique’’ de l’artiste natif de cette ville de la région de Saint-Louis (nord), a appris l’APS du maire de Podor Racine Sy. La corniche située entre l’ex-ONCAD et la préfecture de Podor, anciennement dénommée rue Sézanne (une ville du département de Marne dans le Grand Est en France), porte désormais le nom de Baaba Maal, suite à la décision du conseil municipal sur proposition du maire de la commune de Podor, en date du 16 octobre 2023. Le Conseil municipal ‘’vient immortaliser le digne fils de Podor’’, a indiqué le maire Mamadou Racine Sy dans une lettre adressée à Baaba Maal. ‘’Vous avez fait voyager Podor et sa culture partout dans le monde et par conséquent le conseil municipal récompense votre très riche carrière au plan culturel et artistique’’, a dit M. Sy dans ce courrier dont l’APS a eu connaissance. Dans une vidéo, l’ami de longue date de l’artiste et membre de l’orchestre ‘’Daande Lenol’’, Mansour Seck, a salué cette décision du Conseil municipal. ‘’C’est l’une des plus belles distinctions que Baaba Maal a obtenue aux quatre coins du monde. Nous mesurons à sa juste valeur cet honneur que nous partageons avec des milliers de fans à travers le monde’’, a dit Mansour Seck.