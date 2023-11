Plus de 332 milliards investis dans la région de Kaffrine entre 2015-2023, selon Macky Sall

L’Etat a investi plus de 332 milliards dans la région de Kaffrine entre 2015- 2023, a indiqué, jeudi, le président Macky Sall. ‘’Il faut noter que sur la base des engagements de 2015, l’Etat a investi un montant de 198 milliards 539 millions Francs CFA à côté des investissements qui sont faits hors engagements qui s’élèvent à 193 milliards F CFA, soit au total, depuis 2015, plus de 332 milliards capitalisés dans la région de Kaffrine », a déclaré Macky Sall à l’ouverture du Conseil présidentiel sur le développement de la région de Kaffrine. Grâce à ces investissements, »aujourd’hui, Kaffrine est devenue une ville émergente et bientôt une région émergente », a-t-il souligné. Selon Macky Sall, ce Conseil présidentiel de 2023 fait suite au Conseil des ministres de 2015 et au terme duquel le gouvernement avait retenu un programme prioritaire d’investissements pour »accompagner la jeune région de Kaffrine ». ‘’Compte tenu du dénuement en infrastructures de la région, j’avais demandé au gouvernement de mettre en œuvre un important programme prioritaire qui se chiffrait à 235 milliards 643 millions », a-t-il rappelé. Macky Sall a indiqué que ces ressources ont été réparties entre les quarte départements de la région.