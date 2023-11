Plus de 236 milliards de francs CFA pour le projet de budget 2024 du ministère de l’Eau et de l’Assainissement

Le projet de budget 2024 du ministère de l’Eau et de l’Assainissement soumis, ce jeudi, au vote des députés, est arrêté à plus de 236 135 864 995 de francs CFA en autorisations de paiement, révèle l’APS. Le rapport de la commission des finances de l’Assemblée nationale indique que les crédits de paiement s’élèvent à 132 391 970 449 francs CFA. Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, défend le budget de son département en présence du ministre des Finances et Budget, Mamadou Moustapha Ba, et du ministre du Travail et des Relations avec les institutions, Samba Sy.